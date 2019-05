Kotimaa

Kuvat: Koskelantie tulvi Helsingissä – ”Vettä pääsi vuotamaan aika reilusti”

Runsaasti vettä tulvi tielle Koskelan kaupunginosassa Helsingissä torstain vastaisena yönä.Helsingin pelastuslaitoksen mukaan suuri runkovesijohto oli mennyt rikki, mutta asuinrakennuksia ei ollut vaarassa.– Vesilaitos oli heti ongelman kimpussa häärimässä. He saivat sen vuodon nyt suljettua, mutta vettä pääsi vuotamaan aika reilusti tuohon Koskelantielle. Nyt siellä on meidän pelastusyksikkömme paikalla katsomassa, että vesi valuu hallitusti viemäreistä pois, pelastuslaitokselta kerrottiin kahden aikaan.– Liikenteelle on annettu liikennetiedote – ajohaittaa on. Vettä on kuitenkin ollut parikymmentä senttiä, että ihmiset osaavat hiljentää ja tarvittaessa kiertää. Tähän aikaan illasta ei siinä onneksi hirveästi liikennettä ole.IS:n lukijan mukaan osa Kunnalliskodintiestä oli suljettu ja bussilinja 55 oli poikkeusreitillä.– Vettä ei tule hanoista, mutta korjaajat näyttivät olevan paikalla, lukija kertoi yöllä puoli yhden aikaan.Pelastuslaitos sai ilmoituksen vahingontorjuntatehtävästä kello 23.30.