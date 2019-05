Kotimaa

Video: Konduktööri pahoinpiteli liputta matkustaneen miehen Pasilassa

tapahtui Pasilan juna-asemalla viime vuoden tammikuussa.Alkukeitokset tähän soppaan keitettiin kuitenkin jo muutamia päiviä aikaisemmin.Ilman lippua junassa matkustaneen miehen ja lippuja tarkistaneen konduktöörin välille tuli suukopua. Konduktööri oli ”varsin kiihtyneessä tilassa”.Konduktööri käytti runsaasti kirosanoja, mikä oikeudenkaan mielestä ei soveltunut asiakaspalveluammattiin.– Hei, tääl on liputon, tää on liputon mies, ei haluu maksaa. Onks se oikein? konduktööri huusi kovalla äänellä.teki konduktööristä rikosilmoituksen. Muutamia päiviä myöhemmin, eli väkivaltapäivänä hän näki konduktöörin uudelleen junassa. Mies päätti ottaa konduktööristä kuvan, jotta hän voisi liittää sen rikosilmoitukseen.Samalla toinen, harmaisiin, VR:n logolla varustettuihin työvaatteisiin pukeutunut konduktööri kysyi, miksi mies otti kuvan. Pian hänkin sai kuulla kollegaltaan muutamien päivien takaisesta lippuepisodista. Miehellä ei ollut tälläkään kertaa lippua.Ensimmäisestä kuvasta ei tullut kuitenkaan onnistunutta, ja mies päätti ottaa toisen kuvan Pasilan juna-aseman laiturilla. Seuraavat tapahtumat tallentuivat valvontakameran videolle, joka oli keskeisenä todisteena oikeudessa.on nähtävissä, kuinka tummaan pipoon pukeutunut mies jää junasta pois, kävelee joitakin askeleita, nostaa kännykän ylös ja on aikeissa ottaa keltaiseen huomioliiviin pukeutuneesta konduktööristä kuvan. Konduktööri nostaa kuitenkin kätensä eteen ja estää kuvanottamisen.Syntyi lyhyt suukopu.– Eli lainopillinen keskustelu siitä, saako Pasilan asemalla valokuvata vai ei, mies totesi oikeuden mukaan.Oikeus huomautti ratkaisussaan, että Pasilan asemalla sai kuvata.vaiheessa keltaiseen huomioliiviin pukeutuneen konduktöörin takaa käveli harmaisiin vaatteisiin pukeutunut konduktööri. Hän tuli tilanteeseen väliin.Käytiin kiivas, muutamien sekuntien sananvaihto. Mies otti jo muutaman askeleen taaksepäin, kun harmaisiin pukeutunut konduktööri otti miestä kaulasta kiinni ja veti maahan.– Joudut oikeuteen tästä, mies oli tokaissut.Harmaisiin pukeutunut konduktööri piti miestä maassa reilun parin minuutin ajan, kunnes paikalle tulivat vartijat, jotka saattoivat miehen pois juna-asemalta, ja antoivat tälle porttikiellon Pasilan asemalle., joka tästä välikohtausta joutui rikossyytteeseen, oli konduktööri, joka veti miehen maahan. Hän väitti oikeudessa, että mies olisi siirtänyt puhelimensa oikeasta kädestä vasempaan, nostanut nyrkkinsä ja esittänyt uhkauksen. Väitteensä mukaan konduktööri puolusti työkaveriaan ja vei sen takia miehen maahan.Konduktöörin mukaan kyse oli hätävarjelusta. Konduktöörin mukaan mies myös haukkui häntä rasistisesti, ja totesi, ettei konduktööri saisi olla Suomessa. Konduktöörin mukaan mies oli myös sanonut, että ”neekerit pitäisi tappaa”.mukaan miehen suusanalliset ilmaisut eivät kuitenkaan oikeuttaneet hätävarjeluna tarkoitettuun väkivallan käyttöön.– Näiltä osin käräjäoikeus toteaa, että vaikka tämänkaltaisten lausahdusten kohdalla kyse on erittäin loukkaavista ja epäasiallisista ilmaisuista, niihin ei näytetyssä muodossaan sisälly kuitenkaan varsinaista uhkausta välittömän väkivallan käyttämisestä (konduktöörejä) kohtaan, Helsingin käräjäoikeus toteaa.Oikeus katsoi myös videotallenteen useaan otteeseen, hidastettunakin, ja se tuli siihen tulokseen, ettei mies kohottanut kättään nyrkkiin, kuten konduktööri väitti. Tältäkään osin konduktööri ei toiminut oikeuden mielestä hätävarjelun sallimalla tavoin. Oikeuden tulkinnan mukaan konduktööri tulkitsi miehen aikomuksia väärin.– (Miehen) eleistä ei käräjäoikeuden arvion mukaan ole pääteltävissä, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut hyökätä väkivaltaisesti (konduktöörejä) kohtaan. Näin ollen (konduktöörin) maahanvientiä ei voida pitää hätävarjeluna sallittuna puolustuskeinona, käräjäoikeus kirjoitti.käräjäoikeuden mielestä liputta matkustamistakaan ei voitu pitää syynä väkivallan käyttöön.– Liputta matkustaminen ei muodosta oikeuttamisperustetta väkivallan käyttöön. Väkivallan käyttöön ei oikeuta myöskään voimakaskaan suusanallinen provokaatio, vaan epäselvät asiat tulee aina pyrkiä selvittämään ensisijaisesti keskustelemalla.Käräjäoikeuden mukaan konduktööri syyllistyi pahoinpitelyyn.– Tilanteeseen reagoiminen maahanviennillä ei käräjäoikeuden arvion mukaan ole ollut tarpeellista eikä välttämätöntä, vaan (konduktööriltä) on kohtuudella voitu edellyttää muunlaista eli vähemmän vaarallista/voimakasta suhtautumista, käräjäoikeus kirjoittaa.otti rangaistuksen mittaamisessa lieventävänä seikkana huomioon sen, että mies menetti tapauksen takia työpaikkansa. Lieventävänä seikkana oli myös konduktöörin motiivi, koska hän halusi vilpittömästi auttaa työkaveriaan, vaikka toimikin lopulta väärin.Oikeuden mielestä oikea rangaistus olisi ollut ilman lieventäviä seikkoja noin 30– 40 päiväsakkoa. Lieventävien seikkojen takia oikeus määräsi miehelle 15 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 90 euroa.Konduktööri joutuu maksamaan miehelle myös kivusta, vaatteiden pesukustannuksista ja muusta tilapäisestä haitasta yhteensä 200 euroa.Helsingin käräjäoikeuden viime kuussa antama tuomio on lainvoimainen.Alkuperäinen, muutamia päiviä ennen pahoinpitelyä tapahtunut lippukahnaus ei edennyt oikeuteen.