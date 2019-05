Keskustan puolue-elinten jäsenille tekemän verkkokyselyn vastausprosentti oli 93 prosenttia, tiedottaa keskusta.

Sen mukaan 80 prosenttia puoluevaltuuston, -hallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenistä kannattaa hallitusneuvotteluihin lähtemistä sillä edellytyksellä, että keskustan kynnyskysymykset toteutuvat.

Keskusta on ilmoittanut 10 kynnyskysymystä. Niiden joukossa on esimerkiksi se, ettei yritysten ja yrittäjien verotusta saa kiristää ja että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.