Kotimaa

Venäjän lämpö ajaa kylmyyden pois: katso, missä hätyytellään perjantaina hellelukemia

Sateita tulee eniten Pohjois-Suomen länsiosassa. Iltapäivällä aurinkoisinta on rannikolla.Lounaassa jokunen sadekuuro voi tulla myös lähempänä rannikkoa. Keski-Suomen maakunnassa tulee paikoin sadekuuroja, poutaisempaa on sekä lännessä että idässä. Kaikkein yleisimpiä kuurosateet ovat Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Lapin eteläosassa. Länsi- ja Pohjois-Lapissa sataa räntää ja lunta.Päivälämpötila on lännessä 3–4 astetta tavanomaista alempi, idässä lähellä tavanomaista. Myös pohjoisessa on lännen ohella tavanomaista viileämpää.Yöksi sää selkenee niin etelässä kuin maan keskivaiheillakin. Aamulla myös pohjoisessa selkenee, kun taas lounaassa pilvisyys jo lisääntyy.Torstaina päivällä pilvisyys vaihtelee alueittain, mutta on poutaa. Lämpimämpi kaakonpuoleinen ilmavirtaus alkaa voimistua.Perjantaina kaakosta Venäjältä leviää vähitellen koko maahan sadealue lämpimän ilman etureunalla. Idässä tulee iltapuolella vielä sadekuuroja, myös ukkonen on mahdollinen.Jos sää muuttuu riittävän aurinkoiseksi, idässä voi olla jopa selvästi yli 20 astetta lämmintä.Torstaina Euroopassa sateisin sää ulottuu Etelä-Skandinaviasta Puolan ja Unkarin yli Balkanille. Lännempänä sateet ovat kuuroluontoisempia, myös ukkosta esiintyy. Britteinsaarilla sataa pohjoisosassa myös jatkuvammin, samoin Espanjan luoteisosaan leviää sadealue.