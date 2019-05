Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Valtamerilaivat seilaavat

Pitääkö erityislasten saada kouluissa sellaista opetusta, että heillä on parhaat mahdollisuudet edistyä? Pitääkö kouluissa huolehtia siitä, että resursseja riittää myös niille lapsille, jotka eivät tarvitse erityistä tukea?Jos joku vastaa kieltävästi, se on ihme. Eihän ole mitään syytä jättää yhtään lasta huonolle opetukselle saati heitteille.Pitääkö vanhuksille turvata oikeus asua kotonaan mahdollisimman pitkään muun muassa riittävää kotiapua tarjoamalla? Pitääkö vanhukselle tarjota asiallinen, hyvä hoiva silloin, kun kotona asuminen ei esimerkiksi muistisairauden takia enää ole mahdollista?Tietysti pitää. Kukaan ei voi olla eri mieltä.olet valmis maksamaan siitä, että näin tapahtuu? Oletko valmis maksamaan, vaikka omat läheisesi eivät näitä palveluita tarvitsisikaan?Kyse on rahasta, ei mistään muusta. Erityistä tukea saavista lapsista 60 prosenttia on tavallisissa luokissa. Tarkoitus on, että he saavat asianmukaista tukea.Kunnilla on oikeus itse määritellä, mikä on asianmukainen tuki. Aivan liian usein se tarkoittaa mahdollisimman halpaa tukea. Oppilaan etu unohtuu, kun rahoja lasketaan.Sama pätee vanhuksiin. Kotihoidossa pidetään vanhuksia, joilla ei ole mitään edellytyksiä enää asua kotonaan. Kotihoito tulee kunnalle halvemmaksi. Vanhuksen etu saa väistyä.Hoiva-alan yrityksiä arvostellaan, usein syystä, kustannusten karsimisesta ja vanhusten unohtamisesta. Suurempi vastuu on silti kunnilla. Ne haluavat maksaa vanhusten hoitamisesta niin vähän, että hyvää on turha odottaa.Huoltosuhteen heikentyessä vanhusmenot kasvavat. Näköpiirissä ei ole sitäkään, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä laskisi. Päinvastaisesta on viitteitä.Tämä kannattaa pitää mielessä, kun kuuntelee poliitikkojen huokailua ja taivastelua.Hyvää tarkoittavat sanat eivät maksa mitään, mutta teoille täytyy löytyä maksaja.Tarvitaan lisää rahaa. Mahdollisuuksia on käytännössä kolme:korotamme reilusti veroja,otamme lisää velkaa ja toivomme ihmettä janostamme työllisyysastetta niin, että tulonsiirtojen määrä lähtee laskuun ja verotulojen määrä nousuun.Nuo eivät tietenkään ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, mutta varmaa on, että jos työllisyysaste ei nouse, lasten ja vanhusten laiminlyöminen jatkuu. Verojen korotukset eivät riitä eikä velkaa voi loputtomiin ottaa.työllisyysaste nousee itsestään. Hyvää tuuria ei jatku loputtomiin, jos sitä on ollenkaan.Fiksumpaa olisi tehdä jotain.Siitä ne pulmat sitten alkavatkin.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.