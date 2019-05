Kotimaa

Varusmies loukkaantui vakavasti päähän panssarivaunun äkkijarrutuksessa Niinisalossa

Satakunnassa Niinisalossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusvoimien

varusmies on loukkaantunut vakavasti Maavoimien harjoituksessa, kertoo Puolustusvoimat. Varusmies sai iskun päähänsä panssarivaunun äkkijarrutustilanteessa.Varusmies on evakuoitu sairaalaan Tampereelle. Puolustusvoimien mukaan hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa.Onnettomuus sattui Panssariprikaatin Panssarivaunukomppanian harjoituksessa. Varusmies toimi harjoituksessa lataajana Leopard-panssarivaunussa. Äkkijarrutuksen yhteydessä varusmies sai iskun päähänsä panssarivaunun tykin peräytymissuojuksesta.Varusmiehen omaisiin on oltu yhteydessä ja tilanteessa mukana olleille järjestetään kriisiapua.mukaan Maavoimien Arrow 19 -harjoitus jatkuu normaalisti. Harjoitus kestää ensi viikon loppuun saakka.Harjoituksessa kehitetään Maavoimien toimintaa ja siihen osallistuu varusmiehiä kaikkiaan seitsemästä joukko-osastosta. Kaikkiaan harjoitukseen osallistuu noin 2800 ihmistä.