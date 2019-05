Kotimaa

Tapani Brotheruksen rohkea toiminta pelasti Ángelin, 71, ja tuhansia muita: ”Hän vaaransi itsensä toistuvasti”

Roolihahmoni





https://www.is.fi/haku/?query=sophia+heikkila





Ángel Barrientos









Ilmasta metsä näytti mustalta ja harmaalta, ja maa oli valkoinen kuin ulos kuivumaan ripustettu lakana.





Barrientos

Brotheruksen ansiosta meidän perhe sai toisen elämän. Muistan kun menimme ”kouluun”, tuli se tunne, että ollaan turvassa.









Ylen

Ollakseen senioridiplomaatti hän ei ollut mikään kalkkis. Valtava karisma





Vuonna 1970





Kun sotilasjuntta





Tapani