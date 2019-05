Kotimaa

Äitienpäivänä kunniamerkki 35 äidille – suurin osa palkittavista syntynyt 1950-luvulla

Tänä vuonna 35 äitiä saa kunnianmerkin äitienpäivänä, aluehallintovirasto tiedottaa.

Äideille luovutetaan Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitali kultaristein työstään lasten ja perheiden hyväksi.



Suurin osa palkittavista äideistä on syntynyt 1950-luvulla. Joukossa on myös useita 1970-luvulla syntyneitä.



Tänä vuonna kunniamerkin saajina on suurperheiden äitejä, yksinhuoltajia, sijais-, adoptio- ja tukivanhempia sekä erityislasten äitejä, jotka ovat aktiivisesti mukana myös yhteiskunnallisessa työssä ja vapaaehtoistoiminnassa.



Kunniamerkit luovuttaa tasavallan presidentti äitienpäiväjuhlassa 12. toukokuuta Valkoisessa Salissa Helsingissä.