Matalapaine vaikuttaa säähän – luvassa sateita vedestä lumeen

Samalla kaakosta saapuu toinen matalapaineen alue, jonka sateet kulkevat maan itäosan yli Lappiin. Sateet tulevat maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen vetenä, pohjoisessa myös lumena tai räntänä.Sää on päivällä monin paikoin pilvinen. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu yötä kohti poutaisemmaksi ja lounaasta alkaen myös selkeämmäksi. Heikko tai kohtalainen kaakonpuoleinen tuuli kääntyy laajalti lounaaseen, Lapissa koilliseen.Päivälämpötila on laajalti 5 – 10 astetta, maan itäosassa 3 - 7 astetta.Keskiviikkona matalapaine on Lapin yllä ja maan pohjoisosassa tulee edelleen paikoin runsaitakin sateita, sekä vetenä että lumena. Pohjoisessa pilvisyys on myös runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee kuurosateita. Lounaistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista.Päivälämpötila on Etelä- ja Itä-Suomessa 8 – 12 astetta, maan länsiosassa sekä Kainuussa 6 – 10 astetta ja Lapissa enimmäkseen 2 - 6 astetta.Torstaina pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata ja sää on enimmäkseen poutainen, mutta etenkin Pohjois-Lapissa voi olla paikoin lumikuuroja. Kaakonpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa heikkoa tai kohtalaista, pohjoisosassa lännenpuoleinen tuuli on jopa navakkaa ja puuskaista.Päivälämpötila on laajalti 10 – 15 asteen välillä, Lapissa 5 - 10 astetta.