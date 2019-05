Karhuryhmän ex-varajohtajaa ja yrittäjää syytetään poliisilaitoksen huijaamisesta – syyttäjä: Kaksikko keplotteli itselleen yli 150 000 €

Kotimaa

Karhuryhmän ex-varajohtajaa ja yrittäjää syytetään poliisilaitoksen huijaamisesta – syyttäjä: Kaksikko keplott

Helsingin poliisi teki yritykseltä ostoja 460 000 eurolla

Syyte: Ylikonstaapelilla virka-ase kotona, yrittäjällä luvattomia konepistooleja

Poliisin valmiusyksikön eli karhuryhmän entiselle varajohtajalle ja poliisille tuotteita myyneen yhtiön johtohenkilölle vaaditaan tänään alkavassa oikeuden pääkäsittelyssä ehdotonta vankeutta. Syyttäjän mukaan miehet laativat yhtiön nimissä laskuja, joiden perusteella Helsingin poliisilaitos maksoi perusteettomasti yli 150 000 euroa.Yhtiö myi poliisilaitokselle erilaisia varusteita, joista suurin osa meni valmiusyksikön käyttöön. Syyttäjän mukaan yhtiö kuitenkin laskutti poliisilaitosta myös tuotteista, joita ei koskaan toimitettu ja poliisia ylilaskutettiin toimitetuista tuotteista. Syyte törkeästä petoksesta ulottuu vuoden 2005 lopulta vuoden 2012 alkuun.Epäillyllä petoksella hankitut rahat kanavoitiin syyttäjän mukaan karhuryhmän varajohtajalle muun muassa hänen hallinnoimansa yhdistyksen tilin kautta.Kumpikin on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Ylikonstaapelin mukaan kaikki tilatut tuotteet toimitettiin eivätkä hinnat olleet todellisuutta vastaamattomia.– Päätökset hankinnoista oli tehty aina ylempien virkamiesten toimesta. (Ylikonstaapeli) oli vain kartoittanut materiaalia ylempien virkamiesten päätöksenteon pohjaksi. Kaikki hankinnat oli tehty etukäteissuunnitelmien ja tiukan budjetin pohjalta, hän perustelee kirjallisessa vastauksessaan.Vaihtoehtoisena syytteenä miehille vaaditaan rangaistusta myös lahjuksen ottamisesta ja antamisesta. Näiden syytteiden mukaan yrittäjä olisi karhuryhmän varajohtajalle antamallaan vajaan 100 000 euron lahjuksella pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että Helsingin poliisi keskittää varustehankintansa yritykselle.Syyttäjän mukaan Helsingin poliisilaitos osti vuosina 2006–2012 yritykseltä tuotteita yhteensä noin 460 000 euron edestä. Karhuryhmän entisen varajohtajan viitetiedot löytyvät suuresta osasta laskuja, joihin on merkitty yhteyshenkilö, syytteessä sanotaan.Syytetty ylikonstaapeli toimi karhuryhmän varajohtajana vuoteen 2012. Valmiusyksikössä hänen tehtävänsä oli tilata ja tarkastaa tarvikkeita. Täytettyään 50 vuotta mies siirrettiin pois valmiusryhmästä ja komennettiin Helsingin poliisin johtokeskukseen töihin. Hän on nykyään eläkkeellä.Ylikonstaapelia syytetään myös törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan mies muun muassa vei virka-aseensa luvatta kotiinsa ja piti hallussaan luvatonta pistoolia.Yrittäjää syytetään lisäksi useista törkeistä talousrikoksista ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vältti tulo- ja arvonlisäveroa vuosien 2006–2011 aikana yhteensä yli 70 000 euroa. Lisäksi häntä syytetään useiden luvattomien aseiden, kuten haulikon, kiväärin ja kahden konepistoolin hallussapidosta.Syyttäjä vaatii kummallekin ehdotonta vankeutta ja sotilasarvojen menettämistä. Lisäksi rikoksella saatua hyötyä vaaditaan tuomittavaksi valtiolle. Helsingin poliisilaitos vaatii miehiä korvaamaan aiheuttamansa vahingon eli petkutettuja rahoja takaisin.