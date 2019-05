Kotimaa

Sukuhaarat riitelivät perinnöstä vuosia: Testamenttiin pettynyt tyttären­poika käräjöi toistuvasti ja sai 37 0

Vaasan hovioikeus on antanut tuomionsa mittavassa perintöriitatapauksessa, jota on käsitelty eri oikeusasteissa jo pitkän aikaa. Se on käsitelty eri osiltaan käräjä- ja hovioikeuksissa jo kahdesti.Tapaus juontaa juurensa aina vuoteen 1972, jolloin nyt viisissäkymmenissä olevan jyväskyläläismiehen isoisä, varakas liikemies kuoli. Leski sen sijaan eli 90-vuotiaaksi ja kuoli vasta vuonna 2013.Pariskunnan kahdesta lapsesta tytär synnytti pojan vuonna 1966. Pariskunnan poika sai kaksi lastaan vasta isoisän kuoleman jälkeen.Jyväskyläismiehen äiti kuoli vuonna 1990. Isoäidin kuoltua tyttärenpoika kuvitteli, että kahdesta osakehuoneistosta ja rahavaroista koostuva yli 210 000 euron arvoinen kuolinpesä jaetaan tasan kahden sukuhaaran välillä. Näin hän olisi saanut puolet perinnöstä.Pesänjakotilaisuudessa tyttärenpoika sai pettyä. Hän sai yllätyksekseen kuulla isoäidin tehneen testamentin, jonka sisältö ei ollutkaan mieluisa. Isoäiti oli jättänyt hänelle vain neljänneksen kuolinpesän varoista.Kolme neljäsosaa varoista isoäiti määräsi poikansa sukuhaaralle. Äidistään vuosia huolehtinut, nyt 70-vuotias mies sai perinnöstä yhden neljäsosan ja hänen molemmat lapsensa neljänneksen kumpikin.Viimeisimpänä käänteenä Vaasan hovioikeus päätti huhtikuun lopulla antamallaan tuomiolla kumota perinnönjaon ja palauttaa asian pesänjakajalle. Se katsoi, että tyttärenpojan lakiosaa laskettaessa pesän varoihin tulee lisätä pojan saama suosiolahja, miltä osin laskennallinen lisäys on 37 000 euroa.Lisäksi oikeus määräsi, että tyttärenpoika vapautetaan velvollisuudesta korvata vastapuolelle käräjäoikeudesta koituneet oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikulut hovioikeudesta sen sijaan jäävät asianosaisten vahingoksi.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä osapuolten on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksentekemiseen päättyy 24.6.2019.Alun perin tyttärenpoika vaati, että käräjäoikeus julistaa testamentin pätemättömäksi. Hän uskoi setänsä käyttäneen hyväkseen isoäidin heikentynyttä terveyttä ja tahdonheikkoutta. Isoäiti oli tyttärenpojan mukaan täysin riippuvainen pojastaan.Perusteluissaan tyttärenpoika katsoi, että tammikuulle 2011 päivätty testamentti oli todellisuudessa sedän laatima. Testamentin todistajatkin olivat sedän toisen lapsen kummeja.Lisäksi tyttärenpoika korosti olleensa isoäidilleen läheinen. Isoäiti oli tyttärenpojan mukaan kertonut hänelle varallisuudestaan vuonna 1998 ja todennut, ettei tällä olisi ”hädän päivää” hänen kuolemansa jälkeen.Oikeudessa esiintynyt todistaja kertoi puolestaan, että tyttärenpoika oli isoäidille ”kaikki kaikessa”. Nainen oli saanut käsityksen, että tyttärenpoika tulee perimään huomattavan paljon omaisuutta.Isoäidin poika väitti puolestaan, että isoäiti halusi kohdella kaikkia lapsenlapsiaan tasapuolisesti. Todisteiden mukaan isoäiti asui testamentin laatimisen aikaan omassa asunnossaan ja oli henkisesti vireässä kunnossa.Sekä käräjä- että hovioikeus totesi testamenttimääräyksen olleen epäsuosiollinen tyttärenpojan sukuhaaran kannalta. Samalla oikeus kuitenkin katsoi, ettei isoäidin poika vaikuttanut määräävästi testamentissa ilmaistuun tahtoon.– Asiassa on jäänyt näyttämättä, että (isoäidin) testamentti olisi syntynyt taivuttelun tuloksena ja näin ollen myös se, että siinä olisi käytetty hyväksi (isoäidin) tahdonheikkoutta tai (hänen pojastaan) riippuvaista asemaa, hovioikeus linjasi vahvistaessaan käräjäoikeuden ratkaisun vuonna 2015.Tyttärenpoika ei luopunut taistelustaan. Maaliskuussa 2018 hän vei asian uudelleen oikeuteen ja vaati nyt perinnönjaon kumoamista virheellisenä. Tyttärenpoika vetosi isoäidin aikanaan poikansa sukuhaaralle antamiin suosiolahjoihin, joita pesänjakaja ei ottanut ratkaisussaan huomioon.Tämä oli se seikka, jonka nojalla hovioikeus katsoi tarpeelliseksi kumota perinnönjaon.Vaatimuksen mukaan tyttärenpojan lakiosuuden suuruutta määritettäessä pitäisi huomioida muun muassa isoäidin ja hänen poikansa vuonna 1983 tekemä vaihtosopimus. Sopimus koski kauppaa, jossa isoäiti sai pojaltaan Jyväskylän keskustassa sijaitsevan osakekiinteistön. Vastikkeeksi poika sai äidiltään Lievestuoreella sijaitsevan rantakiinteistön.Vaihtosopimuksessa osapuolet pitivät kohteita samanarvoisina, mutta tyttärenpojan mukaan hänen setänsä saama hyöty arvokkaasta rantatontista on nykyrahassa 385 000 euroa. Kohteet olivat aikanaan päätyneet osapuolten omistukseen isoisän perintöä jaettaessa.Tyttärenpoika nosti esiin myös setänsä äidiltään vuonna 1995 saaman toisen osakekiinteistön, jonka arvo oli tuolloin noin 60 000 euroa. Toisen sukuhaaran suosimista oli kanteen mukaan lisäksi yhteensä 6 000 euron arvoiset rahalahjat, joita isoäiti antoi poikansa lapsille vuosina 2007–11.Kaikkiaan tyttärenpoika katsoi vastapuolensa hyötyneen isoäidin antamista suosiolahjoista yhteensä runsaat 565 000 euroa.Keski-Suomen käräjäoikeus ei lämmennyt tyttärenpojan vaatimuksille ja hylkäsi ne. Oikeus katsoi, ettei isoäidillä ollut tarkoitus suosia lahjojen saajia tyttärensä sukuhaaran vahingoksi. Esimerkiksi kerrostalo-osakkeen ja rantatontin arvoissa oikeus ei todennut epätasapainoa, joka osoittaisi suosimistarkoitusta.Oikeus korosti myös sitä, että isoäiti lahjoitti 80-luvulla erillisen osakkeen tyttärelleen. Tyttärenpoika väitti tosin, että hänen äitinsä olisi maksanut osakkeesta isoäidille shekillä, mutta väitteen tueksi ei esitetty muuta näyttöä.Isoäidin pojalleen vuonna 1995 vastikkeetta lahjoittaman osakkeen taustalla oli isoäidin huoli omaisuuden joutumisesta muiden kuin sukulaisten haltuun. Oikeus piti uskottavana kertomusta, jonka mukaan isoäiti oli ollut huolissaan tyttärenpoikansa elämäntavoista ja elämänhallinnasta.Vastaavia ongelmia oli aikanaan myös tyttärellä. Kun hän kuoli vuonna 1990, meni hänen koko omaisuutensa pakkomyyntiin.Poikansa tyttärien isoäidiltään saamia rahoja oikeus piti normaaleina tarpeeseen annettuina lahjoituksina. Rahasiirtojen yhteyteen isoäiti oli kirjoittanut viesteiksi muun muassa ”hyvää syntymäpäivää” tai ”hyvää joulua”.Tyttärenpoika sai perinnönjaossa itselleen Jyväskylän keskustassa sijaitsevan kerrostalo-osakkeen, jonka arvoksi käräjäoikeus totesi 81 500 euroa.