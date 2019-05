Kotimaa

Poliisi: Jumbon parkkihallissa 3-vuotiasta lyönyt ohikulkija edelleen tavoittamatta

Poliisi pyysi tiedotteessaan lasta lyönyttä naista ilmoittautumaan poliisille.Poliisin tekemissä selvityksissä on käynyt ilmi, että kyseinen nainen on välikohtauksen jälkeen asioinut kauppakeskuksessa ja hänen käyntinsä on tallentunut kauppakeskuksen valvontakameralle.Naista pyydetään edelleen ilmoittautumaan Itä-Uudenmaan poliisille tapauksen selvittelyä varten.Poliisi pyytää myös tapahtuman todistanutta, lastenrattaiden kanssa liikkeellä ollutta miestä, ilmoittautumaan poliisille tapahtuman kulun selvittelyä varten.Asianosaisia pyydetään ilmoittautumaan virka-aikana poliisin numeroon 0295438975.