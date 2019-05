Kotimaa

Poliisi tutkii tapon yritystä Janakkalassa – motiivina alkoholin välitys nuorille

Poliisi tutkii tapon yritystä Janakkalassa – motiivina alkoholin välitys nuorille 6.5. 16:11

Rikosepäily Hämeen poliisi tutkii huhtikuun puolivälissä Janakkalassa tapahtunutta väkivallantekoa tapon yrityksenä.

Miehen ja naisen epäillään tunkeutuneen paikallisen miehen asuntoon ja pahoinpidelleen tätä tavalla, mikä on vaatinut sairaalahoitoa.



Asunnossa mieheltä on anastettu pankkikortit ja hänet on väkivallalla uhkaamalla pakotettu kertomaan tunnusluvut. Uhri ei ole valikoitunut sattumalta, vaan teon motiivina on ollut huhu uhrin toiminnasta alkoholin välittäjänä nuorille.



Rikoskokonaisuudessa on kaikkiaan kolme rikoksesta epäiltyä, joista kaksi on vangittu.