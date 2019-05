Kotimaa

YK julkaisi hälyttäviä tietoja sisältävän raportin: Yli miljoonaa kasvi- ja eläinlajia uhkaa sukupuutto

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jos ihmiset kuolevat sukupuuttoon, luonto löytää omat keinonsa”

Massasukupuutto saattaa olla todellisuutta 75 vuodessa

Hakkuut ja tehomaatalous suuri ongelma