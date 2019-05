Kotimaa

Helsingin pelastustoiminnan palvelutasossa isoja epäkohtia – Avi lätkäisi kaupungille uhkasakon

Helsingin alueen pelastustoiminnan palvelutasossa on huomattavia epäkohtia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut enintään 20 miljoonan euron uhkasakon Helsingin kaupungille, kertoo virasto tiedotteessaan. Helsingin pelastustoimen palvelutasossa on havaittu huomattavia epäkohtia.



Aluehallintovirasto on antanut epäkohdista korjausmääräyksen jo vuoden 2016 tammikuussa ja vaati korjauksia loppuvuoden aikana. Helsingin pelastustoimelle on nyt annettu aikaa korjata pelastustoiminnan palvelutaso pelastuslain vaatimalle tasolle vuoteen 2023 mennessä.



Uhkasakon suuruus on enintään 20 miljoonaa euroa. Määrä jakautuu tasaisesti neljän vuoden ajalle.