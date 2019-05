Kotimaa

Viileä sää jatkuu alkuviikon ajan

Päivällä aurinko paistaa monin paikoin etenkin maan eteläosassa ja rannikkoalueilla. Yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia maan länsiosassa, paikoin myös muualla maassa.Päivälämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin, Lapissa on viileämpää.Tiistaina maan itäosaan leviää kaakosta pilviä ja vesisateita. Illalla sateet leviävät vähitellen maan pohjoisosaan ja muuttuvat etenkin Lapissa lumisateiksi. Maan länsiosassa näyttäytyy aurinko, myös jokunen iltapäiväkuuro voi tulla.Päivälämpötila on 5 - 10 astetta, itärajalla hieman alempi.Viikon puolivälissä sää jatkuu melko viileänä, lämpötila kohoaa hädin tuskin 10 asteen yläpuolelle. Sisämaassa tulee iltapäiväkuuroja pilvisyyden vaihdellessa. Aurinkoisinta sää on rannikkoalueilla. Lämpötila on enimmäkseen 5 - 10 asteen välillä.