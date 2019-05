Kotimaa

Alkuviikosta etelässä jo yli +10 astetta

Alkuviikosta etelässä jo yli +10 astetta Nyt toistetaan : Päivän sää 5.5. 5.5. 7:50

Sää on vaihtelevaa, sekä sateita että aurinkoa.

Sunnuntaina sää on hyvin vaihtelevaa, sadekuurot ovat mahdollisia etenkin iltapäivällä koko maassa, maan keski- ja pohjoisosassa tulee räntä- tai lumikuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa on toisaalta myös aurinkoista, länsirannikolla selkeää. Päivälämpötila on 5...10, maan pohjoisosassa 0...+6 astetta.



Maanantaina aamulla sää on aurinkoista ja poutaista. Päivällä pilvisyys runsastuu ja maan länsiosassa sekä Lapissa myös iltapäiväkuurot ovat mahdollisia, enimmäkseen sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10 asteen vaiheilla, pohjoisessa hieman alempi.



Tiistaina maan itäosaan leviää pilviä ja sateita kaakosta. Illalla sateet leviävät vähitellen myös maan pohjoisosaan ja muuttuvat lumisateiksi. Maan länsiosassa aurinko näyttäytyy, iltapäiväkuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Päivälämpötila kohoaa etelässä paikoin 10 asteen yläpuolelle, muualla maassa ollaan 5 ja 10 asteen välillä.







