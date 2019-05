Useita tieltäsuistumisia tapahtunut – poliisi varoittaa autoilijoita: ”Hidastakaa nopeuksianne, tiet peilijäässä”

Kotimaa

Useita tieltäsuistumisia tapahtunut – poliisi varoittaa autoilijoita: ”Hidastakaa nopeuksianne, tiet peilijääs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla on tapahtunut varhain sunnuntaiaamuna useita tieltäsuistumisia. Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla kirjattiin puolen tunnin sisällä neljä liikenneonnettomuutta liukkaudesta johtuen.Helsingissä liukkaita kohtia on etenkin Lahdenväylällä, etelästä Kehä III:lle asti. Ulosajoja on tapahtunut muun muassa Porvoonväylän ja Kehä I:n välisellä osalla.– Autoilijat, hidastakaa nopeuksianne, tiet peilijäässä, Helsingin poliisi ohjeistaa.– Kannattaa siirtää ajoon lähtöä jos mahdollista, säestää Itä-Uudenmaan poliisi.Poliisin mukaan erityisesti teiden siltakohdat ovat jäässä.Lauantai-iltana Oulussa kaksi henkilöä joutui sairaalaan, kun henkilöauto suistui Takalontiellä ojaan, törmäsi liittymään ja kääntyi lopuksi kyljelleen.Oulun poliisilaitoksen alustavassa selvityksessä ajoneuvon todettiin joutuneen sohjoliirtoon.Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantamisena.