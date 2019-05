Kotimaa

Neuvokas pariskunta pelasti todennäköisesti mereen pudonneen miehen hengen Salossa

Pariskunnan neuvokas toiminta todennäköisesti pelasti mereen pudonneen miehen hengen Salossa.Turun Meripelastuskeskuksen mukaan tilanne sai alkunsa, kun venesatamassa veneessään nukkunut pariskunta oli herännyt ja kuullut avunhuutoja pimeältä mereltä. Mies oli pukeutunut heti pelastautumispukuun, ja nainen oli soittanut hätäpuhelun. Hätäpuhelu soitettiin noin puoli yhdeltä sunnuntain vastaisena yönä.– Välittömästi hätäpuhelun jälkeen he olivat lähteneet selvittämään avunhuutojen lähdettä. Erinomaisen mallikkaasti toiminut pariskunta onnistui paikantamaan pimeällä merellä veden varassa olleen miehen, joka roikkui kiinni veneensä perässä, Meripelastuskeskuksen tiedotteessa kerrotaan.Keskuksen mukaan pariskunta haki pelastusrenkaan laiturilta ja sitoi siihen köyden. Pelastusrenkaalla he vetivät miehen paikkaan, josta hänet voisi nostaa ylös. Pariskunta ei kuitenkaan kaksin saanut nostettua miestä, joten he huusivat rannalta avukseen kaksi miestä ja veteen pudonnut mies onnistuttiin pelastamaan laiturille. Mieheltä riisuttiin märät vaatteet, hänelle annettiin takit päältä ja hänet käärittiin veneestä noudettuun avaruuslakanaan, tiedotteessa kerrotaan.Veden varasta pelastettu mies oli alilämpöinen mutta tajuissaan. Hän ehti olla veden varassa arviolta noin puolen tunnin ajan. Lääkäri tarkasti potilaan tilan ja ensihoitoyksikkö kuljetti hänet jatkohoitoon. Syy miehen mereen joutumiselle ei ole selvinnyt.– Ilman avunhuudot kuullutta ja niiden jälkeen esimerkillisesti toiminutta pariskuntaa, olisi mies hyvin todennäköisesti menehtynyt mereen, Meripelastuskeskus sanoo.