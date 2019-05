Kotimaa

Täällä pelattiin loton kahdeksan miljoonan euron voittorivi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loton kierroksella 18/2019 löytyi yksi seitsemän oikein -tulos. Täysosumalla voittaa kahdeksan miljoonaa euroa.Veikkauksen tiedotteessa kerrotaan, että Loton täysosuma oli pelattu Jyväskylän Seppälän Prismassa.Veikkauksen mukaan asiakas ei ollut käyttänyt Veikkaus-korttia, joten hänen pitää lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä.Loton kahdeksan miljoonan voitto on vuoden 2019 toiseksi muhkein potti. Helmikuussa jakoon meni kaikkien aikojen suurin Loton yksittäinen summa, kun lohjalainen pelaaja voitti 15,5 miljoonaa euroa.Loton lauantain kierroksen oikea rivi on 5, 10, 12, 15, 26, 30 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 34 ja plussanumeroksi 22.Ensi viikolla Loton potti on 1,2 miljoonaa euroa.