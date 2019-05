Vaasalaislehden päätoimittaja kirjoitti kuinka lapsia tehdään: Mies ”nostaa vaimon keittiönpöydälle” – selittää nyt kohukirjoitustaan

Kotimaa

Vaasalaislehden päätoimittaja kirjoitti kuinka lapsia tehdään: Mies ”nostaa vaimon keittiönpöydälle” – selittä

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Mielensäpahoittajia riittää, kun on kysymys seksistä ja naisen oikeudesta määrätä kehostaan”

Koivumäki: Lopun oli tarkoitus olla loppukevennys

”80- ja 90-luvulla syntyneet rouvat eivät välttämättä osaa nähdä tämmöistä kevennystä”