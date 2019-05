Poliisi: Uhkausviestien levittäminen voi innostaa muita – toimi näin, jos näet uhkauksen sosiaalisessa mediassa

Kotimaa

Poliisi: Uhkausviestien levittäminen voi innostaa muita – toimi näin, jos näet uhkauksen sosiaalisessa mediass

Julkisuudessa on tällä viikolla kerrottu useista julkisiin tiloihin kohdistuneista uhkauksista.

Jokelan kouluampumisen jälkeen yli 20 uhkausta