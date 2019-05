Kotimaa

Takatalvi ei lannistanut – katso videolta, kuinka Viikin lehmät pääsivät laitumelle

Suomen

Katso ylhäältä video, kuinka innokkaat lehmät kirmaavat laitumelle.









urbaaneimmaksi lehmiksikin kutsutut Viikin opetus- ja tutkimustilan lehmät päästettiin lauantaina kevätlaitumelle. Vuotuinen tapahtuma on varma kesän merkki.Laitumelle pääseminen pitkän talven jälkeen on lehmien vuoden kohokohtia. Se näkyy myös videolla – lehmät juoksevat laitumelle innokkaina.Koleasta kevätkelistä huolimatta paikalla on runsaasti yleisöä.