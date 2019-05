Kotimaa

Lumisateet väistyvät ja lämpötila on plussan puolella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huomenna vettä ja räntää

Viikko alkaa poutaisena

Lauantaina tuuli heikkenee.Aamulla etelässä ja Pohjois-Suomessa pilvipeite rakoilee, päivällä pilvisyys on koko maassa runsasta.Maan eteläosaan saapuu iltapäivän puolella lounaasta hajanaisia vesi- tai räntäsateita. Maan keskiosassa aamuiset lumisateet heikkenevät ja muuttuvat päivän kuluessa yhä paikallisemmiksi.Pohjoisessa mahdolliset lumisateet jäävät vähäisiksi.Päivälämpötila on maan eteläosassa +5...+8, keskiosassa +2...+5 ja pohjoisosassa +4...-1 astetta.Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee ja etelässä tulee päivällä vesikuuroja, maan keskivaiheilla ja pohjoisessa myös räntä- ja lumikuuroja. Illalla sää muuttuu selkeämmäksi ja poutaisemmaksi.Päivälämpötilat vähän kohoavat. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa +6...+10, pohjoisosassa 0...+5 astetta.Maanantaina on puolipilvistä tai pilvistä ja näyttäisi olevan enimmäkseen poutaa.Maan etelä- ja keskiosassa mitataan paikoin yli 10 asteen lämpötiloja, pohjoisessakin päästään paikoin 5 asteen yläpuolelle.