Kotimaa

Löytyykö pihaltasi biologinen täsmäase punkkeja vastaan? Mökkeilijä Laura, 42: ”Mieluummin siedämme nämä”

Lauran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mieluummin siedämme nämä muurahaiset. Emme missään tapauksessa häädä muurahaisia, jos ne pitävät punkit loitolla.

Ympäristöekologian

Punkkien

Jos pihalla

Vaikka muurahaiset eivät suoraan karkottaisikaan punkkeja, voi olla, että ne karkottavat isäntäeläimet, kuten siilit ja myyrät.

Muurahaisia

Muurahaiset