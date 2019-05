Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Atlantin liitto ja Itämeri

Nato

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Atlantin liitto

Avainsana on edelleen Itämeri. Suomi on käytännössä geopoliittinen saari.

Miten kaikki tämä

täytti taannoin 70 vuotta. Syntymäpäivät Washingtonissa vietettiin niin sanotusti työn merkeissä. Valtionpäämiehiä ei liittokunnan syntymäpäivillä nähty. Pelättiin, että isäntämaan presidentti saattaisi taas lausua päivänsankarille jotain vähemmän rohkaisevaa.Presidentiksi pyrkiessään Donald Trump julisti, että Nato on obsolete, tullut käyttöikänsä päähän. Hän on jopa uhkaillut Yhdysvaltojen lähtevän liitosta omille teilleen. Ikinä aikaisemmin liittokunta ei ole epäillyt Yhdysvaltojen presidentin sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, nyt sekin on nähty.Trump on siinä oikeassa, että jäsenmaiden tulisi tehdä osuutensa. Se tarkoittaa puolustukselle kahden prosentin osuutta bruttokansantuotteesta. Harva jäsenmaa pääsee lähellekään tavoitetta.Suomi yltää siihen heittämällä, ja se tekee meistä Naton porstuassa odottelevien joukossa luokan priimuksen.Nato syntyi Eurooppaan vuonna 1949 luomaan turvallisuutta ja varjelemaan läntistä demokratiaa. Länsi-Euroopan maltillinen vasemmisto oli tukemassa päätöksiä. Ensimmäinen pääsihteeri lordi Hastings Ismay kuvasi järjestön tarkoitusta: ”Pitää amerikkalaiset sisällä, venäläiset ulkona ja saksalaiset matalana”.Nato on jo pitkään käytännössä hoitanut kyvyttömälle YK:lle kuuluneet vaikeimmat rauhanturvaamistehtävät. Kosovossa vuonna 1999 ne muuttuivat sotatoimiksi, kun Slobodan Miloshević piti saada lopettamaan kansanmurhat.Sota johti myös riitoihin liittokunnan sisällä. Erimielisyydet syvenivät, kun presidentti George W. Bushin hallinto sitoi Naton Talibanin vastaiseen sotaan Afganistanissa ja Yhdysvaltain valloitussotaan Irakissa.Kylmän sodan jälkeen Nato avasi ovensa Neuvostoliiton entisille satelliiteille. Se oli hetken raollaan jopa Venäjälle. Münchenissa vuonna 2007 Vladimir Putin otti kuitenkin uhrin roolin ja on siitä pitäen vain arvostellut Yhdysvaltojen voimankäyttöä kansainvälisessä politiikassa.Venäjä puolestaan on miehittänyt osia Georgiasta, liittänyt Krimin valtakuntaansa, aseistanut miliisivoimia Ukrainassa ja korottanut sotilaallista valmiuttaan Kaliningradissa. Se on myynyt Naton jäsenmaalle Turkille ohjusjärjestelmän.koskettaa Suomea? Kysymys on ilmansuunnista.Kylmän sodan aikana yya-sopimus nousi meillä pyhitetyksi käyttäytymisohjeeksi niin ulko- kuin sisäpolitiikassakin, käytännössä valtiosäännön rinnalle. Sopimuksesta ei milloinkaan ollut varsinaista sotilaallista hyötyä Neuvostoliitolle. Moskovassa lähdettiin realistisesti siitä, että tosi paikan tullen toinen puoli Suomesta lipeää sopimuksen velvoitteista.Politiikassa sopimuksen liturginen painoarvo sen sijaan oli musertava. Jokainen valtiollinen puheenvuoro sisälsi aina viittauksen siihen. Yksikään suomalainen ei uskaltanut sitä haastaa, ja se riitti Moskovalle. Itämerta kutsuttiin naama totisena ”rauhan mereksi”, hallitsihan Neuvostoliiton sotalaivasto sen laineita.Avainsana on edelleen Itämeri. Suomi on käytännössä geopoliittinen saari. Kaikki tärkeät yhteytemme kaupasta kulttuuriin ovat lännen suunnalla. Ne yhteydet meidän pitää aina kaikin keinoin varmistaa. Siksi se, mitä Natossa tapahtuu, koskee meitäkin.Tähän maailman aikaan myös Uuno Kailas tarvitsee tuoreen tulkinnan: ”Takana Aasia, Itä. Edessä Länttä ja Eurooppaa; varjelen, vartija, sitä”.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.