Kotimaa

Annika vammautui syntymässä hoitovirheen takia – 18-vuotiaana hän sai kertakorvauksen koko elämän haitoista

V-A-I-H-E-?





Peruuttamaton













Annika

Meidän piti muuttaa Annikan syntymän jälkeen Amerikkaan töihin, mutta se jäi. Isoin asia on ehkä se, että jouduin luopumaan omasta urasta.

Annikan äidin





Annika