Kotimaa

Viikonlopusta tulossa kolea ja sateinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltaa kohti sateet heikkenevät, mutta etenkin Kainuussa ja Pohjanmaan maakunnissa sataa edelleen illalla monin paikoin lunta. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on jopa navakkaa ja puuskat ovat kovia, mutta iltaa kohti tuuli heikkenee.Lämpötila on päivällä maan eteläosassa 2 – 5 astetta, keskiosassa 0 – 3 astetta ja pohjoisosassa yhdestä asteesta kolmeen pakkasasteeseen.Lauantaina sää jatkuu epävakaisena ja enimmäkseen pilvisenä. Aurinko voi näkyä paikoin ajoittain. Heikko matalapaine lähestyy lounaasta ja monin paikoin tulee kuurosateita. Etelässä sateet tulevat enimmäkseen vetenä ja pohjoisempana lumena.Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen lounaanpuoleista, pohjoisosassa luoteenpuoleista.Päivälämpötila on maan eteläosassa 5 – 8 astetta, keskiosassa 2 – 7 astetta ja pohjoisosassa laajalti 0 - 3 astetta. Käsivarren Lapissa voi olla edelleen heikkoa pakkasta.Sunnuntaina pilvisyys on laajalti vaihtelevaa ja monin paikoin tulee kuurosateita. Maan etelä- ja keskiosassa lounaanpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, pohjoisosassa tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5 – 10 astetta, pohjoisosassa 0 - 5 astetta.