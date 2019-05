Takatalvi kurittaa Suomea ja haittaa aamun liikennettä, lunta tullut paikoin jopa 10cm – ”Kesärenkailla ei sinne ole asiaa”

Kotimaa

Takatalvi kurittaa Suomea ja haittaa aamun liikennettä, lunta tullut paikoin jopa 10cm – ”Kesärenkailla ei sin

Yllättikö takatalvi? Lähetä kuva toimitukseen WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 tai täältä https://www.is.fi/uutisvihje/ .













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajokeli paikoin erittäin huono, sivutiet jäässä myös etelässä