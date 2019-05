Kotimaa

Tänne yön lumipyry iskee pahiten – ”Auraajat saavat varmasti tehdä vähän hommia”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lisäksi

Yllättikö takatalvi? Lähetä kuva toimitukseen WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 tai täältä https://www.is.fi/uutisvihje/ .