Jyrki Lehtolan kolumni: Astronautti Ville Niinistö

Jos olisin keksinyt aikakoneen, ekomatkailisin parhaillaan edes takaisin tulevaisuudesta nykyisyyteen varoittelemaan, että nyt olette tekemässä taas virheen.

Minä olen Ville Niinistö, veikeä maailmanparantaja.Julkaisin juuri kirjan, Löytöretkeilijä. Se on kirja visioista, nöyryydestä ja (HENKISISTÄ) haavoista, joista on syytä kertoa eurovaalien alla, jotta kuva minusta olisi enemmän kuin vain pelkkä Twitterissä määkivä Besserwisser.Minussa on suuruutta myöntää virheeni. Eräs niistä on se, että annoin kustantajan päättää kirjani nimestä, vaikka oma ehdotukseni oli parempi.En vieläkään ymmärrä, mitä vikaa oli nimessä ”Löytöretkeilijä, astronautti, syvänmeren sukeltaja, Ville da Vinci, pelastaja, profeetta, filosofi, atleetti, totuudenetsijä, herkku (jne.)”.koskaan katsoneet merelle ja ajatelleet, että tuolla se on, meri, oooh, onpa iso, siis tosi iso, ei mikään järvi, vaan meri, ja nyt keksinkin itselleni kehityskertomuksen, jossa ensin tuijotan merta, ja sitten alan aktiivisesti parantaa inttämällä maailmaa, koska tajusin, että meri on tosi iso?Niin minulle kävi!Joskus harmittelen, että epäitsekäs Suomen, Euroopan ja maailman (jne.) tilasta huolehtiminen on vienyt voimani niin, etten ole ehtinyt twiittamisen lomassa keksiä aikakonetta.Jos olisin keksinyt aikakoneen, ekomatkailisin parhaillaan edes takaisin tulevaisuudesta nykyisyyteen varoittelemaan, että nyt olette tekemässä taas virheen.Valitettavasti voimia aikakoneeni hiomiseen ei jäänyt, joten jouduin kirjoituttamaan naisella kirjan, jossa vuoron perään olen hajalla ja vuoron perään oikeassa ikään kuin Paavo Väyrynen kävisi dialogia Maaret Kallion jumiutuneen tietokoneen kanssa.minua on yritetty estää saavuttamasta kaikkia niitä tavoitteita, joista koko Suomelle, Euroopalle, maailmalle, tasa-arvolle (jne.) olisi ollut hyötyä, paljon olen saanut aikaan.Rakenteelliset miesten ja naisten tasa-arvo-ongelmat ovat poistuneet, kun olen twiitannut niistä tiukkaan sävyyn. Siksi minulle olikin kynnyskysymys, että minusta kertova kirja syntyy niin, että siinä mies puhuu ja nainen kirjoittaa ylös, mitä mies puhuu ja nainen jää siihen kynnykselle ihailemaan, kun mies hyppää kynnyksen ja naisen yli Eurooppaan.Eduskunnan kahvilasta saa nykyään minun ansiostani kauramaitoa ilman että sitä joutuu erikseen pyytämään.Rakensin Lahteen omin käsin yliopiston.Äänekosken sellutehdas oli merkittävä ekoteko.Jaahas, ei tainnut ollakaan.En ole koskaan väittänyt Äänekosken sellutehdasta merkittäväksi ekoteoksi. Media tuntuu joskus kiinnittävän liikaa huomiota väitteisiin, joita en tarkoita.Kaikki mitä olen luvannut, on pitänyt, ja jos ei ole, olisi aika mennä eteenpäin eikä juuttua kaivelemaan vanhoja. Vain unohtamalla vanhat virheeni voimme tehdä kaikkemme nuorison, luonnon, tulevaisuuden, koulutuksen (jne.) hyväksi.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.