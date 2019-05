Kotimaa

1,5 päivän ikäinen vauva siepattiin sairaalasta Kokkolassa – löytyi yli 100 km päästä

1,5 vuorokauden ikäinen vauva siepattiin kaksi viikkoa sitten Kokkolan keskussairaalasta, kertoo Keski-Pohjanmaan poliisi. Poliisin mukaan sieppaus tapahtui 17.4.Poliisi sai ilmoituksen hätäkeskuksen kautta, että keskussairaalasta synnytysosastolta on viety ilman äidin suostumusta vastasyntynyt vauva.Epäiltyinä tekoon on vauvan oletettu isä ja tämän sisko. Vauva löytyi hyväkuntoisena Haapavedeltä yksityisasunnosta 18.4. ja sosiaaliviranomaisten nopean huostaanoton jälkeen poikavauva toimitettiin takaisin Kokkolaan keskussairaalaan.Jutun tutkinnan aikana on ollut kiinniotettuina pari henkilöä. Rikosnimikkeinä tutkinnassa on ollut törkeä vapaudenriisto. Jutun asianosaiset ovat Pohjois-Pohjanmaalta.Poliisi ei kerro tässä vaiheessa enempää asian yksityiskohdista koska esitutkinta on kesken.Sieppauksesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.