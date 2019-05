Kotimaa

Takatalvi! Lumi- ja räntäsateet saapuvat illaksi etelään

Runsaimmat sateet tulevat maan itä- ja eteläosassa. Sateet tulevat aluksi Pohjois-Suomessa lumena ja etelämpänä vetenä. Iltaa kohden lumi- ja räntäsateet ulottuvat etelärannikolle asti. Pohjoisenpuoleinen tuuli voimistuu iltaa kohti jopa navakaksi ja puuskat ovat kovia, läntisillä merialueilla myrskypuuskatkin ovat illasta alkaen mahdollisia.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2 – 8 astetta, pohjoisosassa kahdesta asteesta neljään pakkasasteeseen.Perjantaina tuuli on edelleen voimakasta, mutta heikkenee vähitellen iltaa kohden. Sää on edelleen pilvinen ja lumisateita tulee Kaakkois-Suomesta Pohjanmaan maakuntiin ja Keski-Lappiin ulottuvalla alueella. Iltaa kohti sää muuttuu jo lounaassa sekä Pohjois-Lapissa paikoin selkeämmäksi.Päivälämpötila on Etelä- ja Itä-Suomessa 2 – 5 astetta, muualla maassa kahdesta asteesta neljään pakkasasteeseen.Lauantaina sää on monin paikoin pilvinen, mutta etenkin aamulla voi olla paikoin aurinkoistakin. Suuressa osassa maata tulee paikoin kuurosateita.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 3 – 8 astetta, pohjoisosassa enimmäkseen 0 - 3 astetta.