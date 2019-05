Lentäjiltä useita havaintoja vaarallisen lähellä lentokonetta lentäneistä lennokeista Helsinki-Vantaan edustalla

Kotimaa

Lentäjiltä useita havaintoja vaarallisen lähellä lentokonetta lentäneistä lennokeista Helsinki-Vantaan edustal

Lennonjohdon vuoroesimies vahvisti Helsingin Sanomille, että havaintoja on tehty vuorokauden aikana kolme kappaletta.

Lentäjät

Koponen