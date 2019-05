Kotimaa

Rinne palasi vappusataseen: ”Inhimillinen yhteiskunta ei voi sivusta seurata ikäihmistensä ahdinkoa”

Sdp:n puheenjohtaja

Alla olevalla videolla kuvaa Helsingin Työväen vappujuhlan marssista Hakaniemestä Rautatientorille vappupäivänä.

Sanelusta neuvottelemiseen. Pakottamisesta sopimiseen. Konflikteista sopuun. Siinä merkittävimmät erot edellisen ja tämän vaalikauden työmarkkinapolitiikkaan.