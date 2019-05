Kotimaa

Niinistö ja Haukio ottivat vastaan perinteiset vapputervehdykset

Tilaisuus Presidentinlinnan edustalla alkoi kello 11 vappukukan luovuttamisella.Vuosittain järjestettävän Folkhälsanin vappukeräyksen tuotto käytetään lasten ja nuorten turvallisuutta ja terveyttä edistävään toimintaan.Vappukukan vastaanoton jälkeen presidenttipari sai kuulla Suomen työväen musiikkiliiton tervehdyksen. Niinistö ja Haukio kuuntelivat aurinkolasit päässään, kun Pirkanmaan musiikkiopiston orkesterien nuoret soittajat musisoivat Presidentinlinnan pihalla.– Teillä on hallussanne hieno taito, ylläpitäkää sitä. Te saatte siitä itse iloa, ja me kuulijoina kaksin verroin enemmän, Niinistö sanoi.– Meillä kotonakin on niin, että toinen meistä osaa sekä laulaa että soittaa, ja minä sitten kuuntelen, Niinistö jatkoi.Tilaisuus jatkuu vielä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Ylioppilaskunnan Laulajien tervehdyksellä presidenttiparille.