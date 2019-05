Kotimaa

Tällaisessa säässä vappua juhlitaan – sateet saapuvat iltapäivällä

yli etelään liikkuu lumisadealue, joka on iltapäivällä pääosin vesisade maan keskivaiheilla. Maan etelä- ja keskiosassa paikalliset vesisateet alkavat iltapuolella yleistyä.Iltapäivällä Uudellamaalla ja kaakossa on vielä osaksi aurinkoista ja poutaa, kun taas lounaassa sataa jo paikoin. Sateisinta on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, Koillismaalla ja paikoin Etelä-Lapissa sataa lunta. Aivan pohjoisessa pilvipeite rakoilee.Eelässä ja idässä on vielä lämmintä, Turku ja Tampere ovat iltapäivällä vielä juuri ja juuri lämpimämmän ilmamassan puolella. Pohjoisessa on jo selvästi kylmempää, aivan pohjoisessa on päivälläkin pakkasta. Yöllä pakkasta on Pohjois-Lapissa sään seljetessä kymmenisen astetta.maan etelä- ja keskiosassa sataa jo yleisesti, pohjoisessa lunta.sadealueita pyörii suuressa osassa Suomea, pilvipoutaa on varmimmin Lapissa. Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla tuulee voimakkaasti ja kylmästi koillisesta. Itse matalapaine heilahtaa maan etelä- ja keskiosasta vähän itään.kylmä luoteinen ilmavirtaus tavoittaa myös maan eteläosan, missä sää muuttuu vähän selkeämmäksi, vesi- tai räntäkuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa lunta sataa laajalla alueella ja pohjoisenpuoleinen tuuli on voimakas.Torstaina Pohjois-Eurooppaan ja illalla aina Pohjois-Saksaan asti virtaa kylmää ilmaa. Suomen ja Baltian jälkeen epävakaisinta on Britteinsaarilla ja läntisessä Manner-Euroopassa. Lämpimintä on Espanjassa ja varsinkin Portugalissa.