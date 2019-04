Kotimaa

Jättipunkki, puutiainen ja taigapunkki – näiden ohjeiden avulla suojaudut Suomen pelottavimmalta eläimeltä

Yleisohjeet punkeilta suojautumiseen:

Punkkien kiinnittymistä ihoon voi vaikeuttaa vaatetuksen avulla. Saappaat, pitkälahkeiset housut ja pitkähihainen paita estävät punkkia pääsemästä iholle. Jos liikut esimerkiksi lenkkarit jaloissasi, työnnä housujen lahkeet sukkien sisään.

Vaatteiden värissä kannattaa suosia vaaleita värejä. Punkit erottuvat niiden pinnalla selkeästi.

Voit käyttää punkkien torjunnassa myös iholle suihkutettavia punkkikarkotteita.

Kun palaat luontoreissultasi, tee punkkisyyni. Punkkitarkastus kannattaa tehdä päivittäin.

Tutki vartalosi, korvantaustasi, pääsi ja etenkin taivealueet, kuten kainalot ja nivuset huolellisesti. Tarkista myös koirasi tai kissasi.

Sisälle päästyäsi riisu, ravistele ja tarvittaessa pese vaatteesi 60 asteessa tai laita vaatteet saunaan. Kampaa lopuksi hiuksesi ja käy suihkussa.

Ihoon kiinnittynyt punkki on syytä poistaa välittömästi kapeilla pinseteillä, punkkiraudalla tai punkkilassolla. Seuraa välineiden mukana tulevia ohjeita.

Tartu punkkiin välineestä riippumatta mahdollisimman läheltä ihoa. Vedä rauhallisesti ja tasaisesti ihosta poispäin. Muista desinfioida puremakohta huolellisesti.

Jos puremakohtaan ilmestyy muutaman viikon kuluessa punoittava, läpimitaltaan yli 5-senttinen alue tai saat kuumetta tai päänsärkyä, niin käy näyttämässä puremakohtaa lääkärille.