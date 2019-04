Kotimaa

Tallink Megastarilla matkustaneet voineet altistua tuhkarokolle – THL julkaisi ohjeet

Tuhkarokkoa sairastanut henkilö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan matkustanut Tallinkin Megastar -laivalla perjantaina 26. huhtikuuta klo 19.30 Tallinnasta Helsinkiin. Henkilö on mahdollisesti tartuttanut tuhkarokkoa matkan aikana.THL kehottaa tiedotteessaan kyseisen risteilyn matkustajia tarkistamaan omat ja matkalla mukana olleiden lasten rokotukset:– Sairastettu tuhkarokko tai kaksi aikaisemmin saatua MPR-rokotetta antavat suojan tuhkarokkoa vastaan. Mikäli oma tai lapsesi rokotussuoja puuttuu, ette ole siitä varma tai ette tiedä sairastaneenne tuhkarokkoa aiemmin, THL suosittelee ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen rokotussuojan täydentämiseksi. Jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa.Jos laivalla ollut saa tuhkarokkoon sopivia oireita kolmen viikon kuluessa matkan jälkeen, THL kehottaa ottamaan ensin yhteyttä omaan terveyskeskukseen puhelimitse.Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet. Ne alkavat noin 9–11 vuorokautta altistumisen jälkeen. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon.