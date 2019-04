Kotimaa

Poutasää jatkuu vapun ajan - luvassa keskimääräistä lämpimämpää

Pilvisyys vaihtelee ja on paikoin runsasta. Mahdolliset sateet jäävät kuitenkin muutamaan tippaan. Aurinkoisinta on Pohjanmaan rannikolla ja Itä-Suomen pohjoisosassa. Lapissa pilvisyys lisääntyy, aivan pohjoisessa on jo pilvistä ja luoteistuulista.Päivälämpötilat ovat vappuaaton lämpötiloiksi yläkanttiin, mutta paikallinen pilvisyys toki lopulta vaikuttaa näihin.Myös pohjoisessa ollaan ajankohdan keskimäärän lämpimämmällä puolella, Lapin pohjoisosassa on tavanomaisempaa. Illalla aivan pohjoisessa kylmenee ja sataa paikoin lunta.Illalla ja yöllä etelässä on selkeämpää, Lappiin leviää pohjoisesta lumisateita.Iltapäivällä vesi- ja lumisateisinta on Kainuusta Etelä-Lappiin, aivan pohjoisessa pilvipeite rakoilee. Maan etelä- ja keskiosassa vettä sataa paikoin. Pohjoisessa tuntuu jo sään kylmeneminen, lämpimintä on etelässä ja idässä.Torstaina sateita liikkuu niin etelässä kuin maan keskivaiheillakin. Päivällä maan lounaisosassa on ohimenevästi selkeämpää. Maan pohjoisosassa tuulee kylmästi koillisesta ja sataa myös lunta. Myös etelässä on jo selvästi aiempia päiviä viileämpää. Perjantaiksi kylmenee lisää.Vapunpäivä Euroopassa on lämpimin Espanjassa. Sää on lännessä korkeapainevoittoinen, mutta Briteissä ja Luoteis-Ranskassa on epävakaista. Mustanmeren matalapaineenalue epävakaistaa säätä jonkin verran itäisellä Välimerellä asti.