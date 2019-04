Kotimaa

Terveysasema paloi Espoon Kalajärvellä – mittavat savuvahingot













Terveysasema on syttynyt tuleen Espoon Kalajärvellä.– Käynnissä on sammutus- ja raivaustyöt, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan.Tiloissa on merkittävät savuvahingot.Hätäkeskus on kirjannut ilmoituksen palosta 20.37.Asiasta lisää hetken kuluttua