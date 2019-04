Kotimaa

CMI:n toiminnanjohtaja ymmällään al-Taeen tapauksesta – ”Varmasti meillä vedettiin mutkia suoraksi”

”Vedettiin mutkia suoraksi”

Luotettu työntekijä

Sdp:n tuore kansanedustaja Hussein al-Taee https://www.is.fi/haku/?query=hussein+al-taee julkaisi tänään blogikirjoituksen, jossa hän tunnusti kohua aiheuttaneiden some-kirjoitustensa olevan tosia. Julkisuudessa on kiertänyt Facebook-kuvakaappauksia Al-Taeen muun muassa juutalaisia ja homoja halventavista teksteistä.Al-Taeen entinen työnantaja Crisis Management Iniative eli CMI on aiemmin kiistänyt julkisuudessa kuvakaappausten aitouden muun muassa Ilta-Sanomille https://www.is.fi/politiikka/art-2000006082338.html Al-Taee myönsi maanantaina IS:lle, ettei hän ollut puhunut totta, kun häneltä aiemmin kysyttiin julki tulleista vanhoista kuvakaappauksista.CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie https://www.is.fi/haku/?query=tuija+talvitie kertoo nyt IS:lle, että järjestö kävi asiaa läpi viime vuoden lopulla, kun STT otti CMI:hin yhteyttä.– Kun STT otti meihin yhteyttä ja pyysi kommenttia some-kommenteista, meidän viestintätiimi kävi läpi Hussein al-Taeen Facebook-tilin eikä löytänyt sieltä mitään asiattomuuksia.Talvitie sanoo, että CMI pystyi katsomaan ”vain yhtä siivua”, koska se ei päässyt käsiksi Facebook-ryhmiin, joissa kirjoittelua myös oli.– Siitä silloin käytiin Husseinin kanssa keskustelua, ja hän silloin sanoi, että ei muista postanneensa mitään tällaista. Eli hän oli tuolloin jälkikäteen katsottuna epärehellinen.– Siinä varmasti meillä vedettiin mutkia suoraksi, ja vedettiin se johtopäätös, että ne ovat tekaistuja viestejä. Näin jälkiviisaana on helppo sanoa, että se olisi pitänyt tehdä perusteellisemmin. Oltaisiin voitu tehdä parempi suoritus, Talvitie ynnää.Hussein al-Taee myönsi maanantaina medialle tiedotustilaisuudessa, että hän antoi työnantajansa elää väärässä uskossa.– Minä en ole kertonut totuutta CMI:lle. He ovat olleet siinä uskossa, että nämähän eivät voi olla totta, hän myöntää.Talvitie painottaa, että al-Taee oli hyvä työntekijä, eikä työnantaja nähnyt mitään syytä epäillä hänen kirjoittaneen halventavia tekstejä.– Husseinin käyttäytyminen ja se tapa, jolla hän teki töitä, ei antanut minkäänlaista aihetta epäillä, että hän olisi asiattomia postauksia tehnyt.– Dissonanssi siitä, että Hussein olisi ylipäätään pystynyt tällaiseen varsinkin kun hän itse sen kielsi, tuntui aivan järjettömältä.– Ollaan rehellisesti uskottu työntekijää, johon ollaan luotettu. Ja sitten liian äkkiä vedetty johtopäätös siitä, että nämä ovat tekaistuja vilppejä, kuten mediakin teki.Prosessi on ollut hyvin polveileva.– Nyt on korkea aika kertoa koko totuus, vaikka se olisi kuinka kamala.– On tämä ollut meille järkytys. Se henkilö, joka me tunnettiin, on näköjään kyennyt tuottamaan sellaista tekstiä, mitä ei ikinä voisi kuvitella, että hän tuottaa.Talvitie kehuu avointa ja seikkaperäistä blogitekstiä rohkeaksi teoksi. Hän näkee, että blogitekstin kirjoittaminen oli rehellinen ja nöyrä teko hänen tuntemaltaan al-Taeelta.Talvitie toivoo, että al-Taee olisi tunnustautunut heti tekstien kirjoittajaksi, kun ensimmäiset epäilyt tulivat loppuvuodesta. Nyt prosessi on ollut pitkä. ”Ehkä muistan ehkä en”, kuvaa Talvitie al-Taeen kevään puheenvuoroja.– Täällä on ollut aika paljon hämmennystä. Nyt tuntuu siltä, että on selvinnyt se, mistä tästä loppujen lopuksi on ollut kyse.Hussein al-Taee on irtisanoutunut CMI:n palveluksesta, koska hän aloitti uuden työn kansanedustajana.

Olisiko al-Taee tervetullut takaisin CMI:n leipiin?

Ei palautetta CMI:n yhteistyökumppaneilta