Kotimaa

Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa aloittaa yt-neuvottelut – syynä tuen puolittuminen

Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa aloittaa yt-neuvottelut – syynä tuen puolittuminen 29.4. 18:45

Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa-lehti aloittaa yt-neuvottelut.

Henkilöstövähennykset koskevat korkeintaan kahdeksaa työntekijää, Suomenmaa kertoo verkkosivuillaan. Lisäksi neljän määräaikaisen työntekijän sopimukset päättyvät elokuun loppuun mennessä.



Tällä hetkellä Suomenmaalla on työntekijöitä yhteensä 22.



Syynä yt-neuvotteluihin on se, että lehden keskustalta saama tuki puolittuu kahdesta miljoonasta miljoonaan euroon. Taustalla on keskustan vaalitappio eduskuntavaaleissa. Puolueille myönnettävä viestintätuki määräytyy kansanedustajien paikkamäärän mukaan.



Suomenmaa suunnittelee myös ilmestymiskertojen vähentämistä 12 kertaan vuodessa. Nykyisin lehti ilmestyy viikoittain. Ensi vuodelle haetaan yhteensä noin 1,25 miljoonan euron säästöjä.