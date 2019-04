Näin Kuopion turmabussin kuljettajan pitkä päivä eteni: Lähti kotoaan jo 4.40 – piti kolme taukoa, joi kahvia ja söi voileipää

Kotimaa

Näin Kuopion turmabussin kuljettajan pitkä päivä eteni: Lähti kotoaan jo 4.40 – piti kolme taukoa, joi kahvia





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kuljettaja joi kahvia ja söi voileivän





Turvavyötkään ei olisi pelastaneet

Virve-puhelimen käyttö yski