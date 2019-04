Kotimaa

Otkes: Kuopion bussiturmalla useita syitä – kokemattomalla kuljettajalla pitkäaikaissairaus

Kuopion

Otkes

Kuusi turvasuositusta

Bussi saapui Pohjois-Ruotsista

viimekesäisellä bussiturman taustalla oli useita syitä, arvioi Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) raportissaan. Bussin kuljettajalla oli pitkäaikaissairaus, minkä lisäksi hänellä oli vain vähän kokemusta onnettomuusajoneuvosta.Otkes arvioi, että kuljettajan terveydentila ja siihen nähden raskas työtehtävä alensivat vireystilaa. Sen vuoksi lähestyvän risteyksen havainnointi ja jarrutusyritys epäonnistuivat.Lisäksi turmaristeyksen ramppi oli varsin lyhyt eikä siinä ollut muita hidastamiseen ohjaavia merkkejä kuin lähellä risteystä ollut taajamamerkki. Samoin moottoritien ja rampin välissä oleva puusto rajoitti näkemää risteykseen.suosittaa selvityksensä perusteella kuljettajien terveydentilan nykyistä parempaa tarkkailua ja uusia turvalaitteita linja-autoihin.Otkes selvitti sekä Kuopion turman tapahtumien kulkua että teknisiä kysymyksiä.Onnettomuustutkintakeskus antoi maanantaina julkaistussa selvityksessään kaikkiaan kuusi turvasuositusta.Otkesin mukaan liikenne- ja viestintäministeriön tulisi laatia säännökset, joiden avulla turvallisuusjohtamisjärjestelmä saadaan käyttöön koko linja-autoalalle.Samoin lääkärikoulutusta antavien yliopistojen tiedekuntien tulisi huolehtia, että lääkäreiden peruskoulutukseen, erikoistumiskoulutukseen ja täydennyskoulutukseen sisältyy ajoterveyden perusteet. Tavoitteena tulee olla erityisesti, että lääkärit tuntevat autonkuljettajien ammatin erityispiirteet, ajoterveysvaatimukset ja ajoterveyden vaikutukset turvallisuuteen.Suosituksen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston tulee lisätä ajoterveysohjeisiin korkean verensokerin eli hyperglykemian tunnistaminen sekä sen aiheuttamat toimenpiteet erityisesti ammattikuljettajien osalta.Otkesin mukaan liikenne- ja viestintäministeriö tarkistaa linja-autonkuljettajien terveydentilan seurantaan ja varmistamiseen liittyvät vaatimukset ja käytännöt, Ministeriön tulee lisäksi huolehtia, että toimintakyvyn menettämisen todennäköisyys ja seuraukset ovat samalla tavalla hallinnassa kuin muissa liikennemuodoissa. Huomioon tulee ottaa myös psyykkinen terveys ja väsymyksen hallinta.Väyläviraston puolestaan on syytä kartoittaa tieverkolta paikat, jossa moottoritien rampin jatkeella on raskaan ajoneuvon putoamisen mahdollisuus. Väyläviraston tulee suunnitella niihin yhdessä kuntien ja ely-keskusten kanssa korjaavat toimenpiteet, kuten näkemäesteiden poisto.Lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston tulee edistää kansainvälisessä yhteistyössään sitä, että markkinoille jo vakiintuneet törmäysvaroittimet, hätäjarrutusjärjestelmät, kaistavahdit ja kuljettajan vireystilaa valvovat laitteet yleistyvät linja-autoissa. Otkesin mukaan linja-autoihin on suuren onnettomuuden mahdollisuuden vuoksi perusteltua vaatia enemmän turvallisuusvarusteita kuin muihin ajoneuvoihin.Kuopion onnettomuudessa kuoli viime elokuun 24. päivänä neljä ihmistä ja noin 20 loukkaantui. Osa loukkaantuneista joutui tehohoitoon.Linja-auto poistui moottoritieltä liittymästä, törmäsi viiteen henkilöautoon ja putosi sillalta junaradalle. Bussi oli tullut liittymään huomattavasti kovempaa vauhtia kuin risteysalueella tulisi ajaa.Linja-auto putosi turmassa noin 7–10 metrin matkan kyljelleen.Bussi oli tilausajossa, ja sen matkustajat olivat tulossa Kalixista Pohjois-Ruotsista Kuopioon hotelli Rauhalahteen. Matkustajat olivat syntyneet 1940- ja 1950-luvuilla.Onnettomuudessa kuolleista neljästä bussimatkustajasta kaksi oli Ruotsin kansalaisia, yksi Suomen kansalainen ja yksi molempien maiden kansalainen.Itä-Suomen poliisi on aloittanut asiasta rikostutkinnan. Poliisi kertoi tutkinnan alkuvaiheessa, että vuonna 1951 syntynyttä kuljettajaa epäillään neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Poliisin mukaan kuljettajaa ei epäillä rattijuopumuksesta. Rikostutkinnan arvioidaan valmistuvan lähiaikoina.