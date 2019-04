Kotimaa

Suora lähetys kello 9.30: Onnettomuustutkintakeskus kertoo Kuopion tuhoisan bussiturman syistä

Kuopion viimekesäisen bussiturman syistä odotetaan tänään uutta tietoa. Onnettomuustutkintakeskuksen on määrä kertoa pian valmistuvan tutkinnan tuloksista.Onnettomuustutkintakeskus on selvittänyt sekä tapahtumien kulkua että teknisiä kysymyksiä. Sen odotetaan tänään julkistavan myös suosituksia siitä, miten turvallisuutta tulisi parantaa. ISTV näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä kello 9.30 alkaen.Elokuun lopulla sattuneessa onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä ja noin 20 loukkaantui. Osa loukkaantuneista joutui tehohoitoon Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.Linja-auto poistui moottoritieltä liittymästä, törmäsi viiteen henkilöautoon ja suistui sillalta junaradalle. Se putosi noin 7–10 metrin matkan kyljelleen. Alustavien tietojen mukaan bussi tuli liittymään huomattavasti kovempaa vauhtia kuin risteysalueella tulisi ajaa.Linja-auto oli tilausajossa, ja sen matkustajat olivat menossa Kalixista Pohjois-Ruotsista Kuopioon hotelli Rauhalahteen. Matkustajat olivat syntyneet 1940- ja 1950-luvuilla. Onnettomuudessa kuolleista neljästä bussimatkustajasta kaksi oli Ruotsin kansalaisia, yksi Suomen kansalainen ja yksi molempien maiden kansalainen.Itä-Suomen poliisi on aloittanut asiasta rikostutkinnan. Poliisi kertoi tutkinnan alkuvaiheessa, että vuonna 1951 syntynyttä kuljettajaa epäillään neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan häntä ei epäillä rattijuopumuksesta. Rikostutkinnan arvioidaan valmistuvan lähiaikoina.