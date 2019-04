Kotimaa

Vapuksi luvassa poutaa – lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa

Länsiosassa on laajalti aurinkoista ja pilvisyys vaihtelee paikoin. Sää on enimmäkseen poutainen ja tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on maan länsiosassa 12 – 16 astetta, itäosassa 8 – 12 astetta ja Lapissa 5 - 10 astetta.Tiistaina vappuaattona pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa, ja pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy pohjoisesta alkaen. Lännessä voi tulla paikallisia kuurosateita ja Pohjois-Lapissa satelee paikoin lunta yötä kohden. Tuuli on lännessä enimmäkseen heikkoa, maan itäosassa lounaistuuli ja pohjoisosassa luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi.Päivälämpötila on laajalti 10 – 15 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5 - 10 astetta.Vappupäivänä Suomeen saapuu luoteesta matalapaine. Pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosassa pohjoisesta alkaen. Pohjois-Suomessa tulee paikoin lumi- tai vesisateita ja sateet liikkuvat vähitellen kohti etelää. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 15 asteesta Pohjois-Lapin 0 - 2 asteeseen.