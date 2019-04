Kotimaa

Käytöstä poistettu koulu paloi pahoin Kemissä

Kemin Peurasaaren koulu syttyi tuleen sunnuntai-iltana.

Valtakadulla sijaitseva koulurakennus on ollut useita vuosia tyhjillään ja käyttämättömänä.



Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa. Tuli vaurioitti rakennuksen sisätiloja, ja savua muodostui runsaasti.



Kalevan mukaan Peurasaaren koulu on jätetty tyhjilleen oppilaiden vähentymisen ja tiloissa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Lehden mukaan rakennukseen on vuosien mittaan kohdistunut paljon ilkivaltaa.