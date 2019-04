Kotimaa

Hannu Lauerma: seksi­nukkejen hakkaaminen huolestuttavaa – ylilääkäri kumoaa yleisen harha­luulon

Entinen Big Brother -tähti ja Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan seksinukkebordellin isäntä Antti Kurhinen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kurhinen kertoi IS:n lauantaina julkaisemassa jutussa, että asiakkaat käsittelevät seksinukkeja usein todella väkivaltaisesti.Lyöntien äänet kuuluvat Kurhisen mukaan toisinaan ovien läpi ja joskus nuken pää löytyy huoneen nurkasta.Kurhisen paljastus bordellissa tapahtuvasta väkivaltaisesta käytöksestä on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja netin keskustelupalstoilla.Useissa kommenteissa on ihmetelty, onko tällainen käytös enää tervettä ja voiko seksinuken hakkaaminen madaltaa kynnystä siirtää väkivallanteot ihmisiin.IS kysyi psykiatrisen vankisairaalan vastaavalta ylilääkäriltä Hannu Lauermalta https://www.is.fi/haku/?query=hannu+lauermalta , pitäisikö tällaisesta ilmiöstä huolestua. Lauerman mukaan osittain kyllä.– Kriminologinen tutkimus tai kriminaalipsykiatrinen tutkimus ei anna yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen. Jossain määrin huolestuttavana sitä voidaan kyllä pitää.– Tiedämme erittäin hyvin, että osalla ihmisistä, joilla on joku parafilia (seksuaalisuuden suuntautuminen normaalista poikkeaviin kohteisiin), esiintyy eskalaatiota, jossa teot muuttuvat hurjemmiksi ja pidemmälle meneviksi.Laueman mukaan ongelma on siinä, että tällainen toiminta, kuten seksinuken pahoinpitely, ei palvele pelkästään seksuaaliviettiä, joka olisi tyydytettävissä.– Se palvelee muita tarpeita persoonassa. Otetaan esimerkiksi itsensä paljastelu. Aluksi suhteellisen vähäiset teot saattavat muuttua asteittain väkivaltaiseksi lähentelyksi, sitä kautta raiskaamiseksi ja aina seksuaalimurhaan asti.– Kyseessä on paine ihmisen mielessä, joka vaatii aina hurjempaa ja rajumpaa yllykettä. Mikään ei riitä, kun mennään äärimmäisyyksiin.Kun ihmisiä sitten päästetään toteuttamaan väkivaltafantasioitaan seksinukeilla – ja kenties kerta toisensa jälkeen hurjemmilla tavoilla, osalla ihmisistä saattaa Lauerman mukaan lisääntyä riski toteuttaa samoja tekoja oikeisiin ihmisiin.– Haluamatta mitenkään erityisen painokkaasti väittää, että tässä piilee suuri vaara, niin olemassa oleva tieto viittaa siihen, että joidenkin poikkeusyksilöiden kohdalla riski tällaiseen käytökseen lisääntyy.

Eli niin sanottu nyrkkeilysäkkiefekti, jossa paineet puretaan hakkaamalla säkkiä – tai tässä tapauksessa nukkea – ei toimi?

– Nyrkkeilysäkkiefekti ei ole todellinen keino hoitaa poikkeavaa väkivaltaisuutta. Kuka tahansa voi rauhoittaa itseään fyysisellä rehkimisellä. Mutta aggressio ei ole sellainen vietti, joka olisi tyydytettävissä kuten normaali seksuaalivietti.

Eli nyrkkeilysäkkiefekti onkin vain yleinen harhaluulo?

– Aggressio pikemminkin ruokkii itse itseään. Kun ihminen on aggressiivinen, sen purkaminen nyrkkeilysäkkiin tuntuu rauhoittavalta, mutta se ei hoida ongelmaa, pikemminkin päinvastoin. Sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia.

Mikä sitten auttaisi tällaiseen aggressioon?

– Se on hyvin yksilöllinen asia. Tällaisten henkilöiden auttaminen on vaikeaa. On olemassa tiettyjä psykoterapeuttisia ja lääkkeellisiä vaikutuskeinoja. Tärkeintä olisi saada ihminen tiedostamaan se, että toisen ihmisen vahingoittaminen on huomattavan paha asia ja että se mielikuva junttautuisi tarpeeksi syvälle ihmisen mieleen.Tärkeää Lauerman mukaan on myös se, että väkivaltaan taipuvainen ihminen ei käyttäisi alkoholia tai sellaisia lääkkeitä, jotka saattavat madaltaa kynnystä toteuttaa aggressioitaan muihin tai sairastuisi tavalla, joka heikentää pidäkkeitä.