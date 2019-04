Kotimaa

Mies polki pyörällä poliisiautoja pakoon – ja senhän tietää, miten siinä lopulta kävi

Poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan kolme henkilöä olisi rikkonut polkupyöriä Itä-Pasilassa. Poliisi sai karkean arvion, minne epäillyt olisivat menneet.Oikeudessa kuultiin poliisimiestä, joka todisti tapahtumia paikan päällä.Poliisimies ajoi partiokaverinsa kanssa Junailijankujaa ylös, kun he näkivät tuntomerkkeihin sopivan miehen, joka polki varastetuksi epäillyllä polkupyörällä toista poliisiautoa pakoon. Poliisimies ajoi partiokaverinsa kanssa Asemapäällikön kadulle, ja he näkivät miehen tulevan takaviistosta polkupyörällä.Tässä vaiheessa poliisimies nousi poliisiautosta, ja hän huusi miestä pysähtymään. Mies ei huudoista välittänyt, vaan hän nakkeli pyörän kyydissä olevia muovikasseja poliisiauton alle.ajan kuluttua jalkaisin liikkunut poliisimies näki miehen uudelleen, näytti tälle pysähtymismerkkiä ja käski miestä pysähtymään. Mies jatkoi kuitenkin yhä pyörällä pakenemistaan. Poliisimies menetti mieheen näköyhteyden, mutta hän kuuli kollegoilta, että mies olisi ilmeisesti uimahallin parkkipaikalla.Poliisimies meni parkkipaikalle, ja hän näki, miten mies juoksi muita poliiseja karkuun. Lopulta mies saatiin kiinni.– Kiinniottamiseen piti käyttää voimakeinoja. Voimakeinoja käytettiin, koska mies pyrki lähtötilanteessa pakenemaan, vaikka hänelle selkeästi kerrottiin, että poliisi käskee häntä pysähtymään, poliisimies kertoi oikeudessa.maannut mies rimpuili vastaan. Mies piti käsiäänkin vartalonsa alla, eivätkä poliisit nähneet, onko hänen käsissään jotain piilossa. Mies ei suostunut antamaan käsiään raudoitettavaksi, minkä takia häneen käytettiin etälamautinta. Lopulta mies saatiin poliisin matkaan.Välikohtaus tapahtui Helsingissä vuoden 2017 toukokuun lopulla. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 36-vuotiaan miehen haitanteosta virkamiehelle 25 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloilla 150 euroa.Helsingin käräjäoikeuden vajaat pari viikkoa sitten antama tuomio on lainvoimainen.